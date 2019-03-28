Средства Фонда энергоэффективности используются неплодотворно — эксперт

Заложенные в бюджете прошлого года на работу Фонда энергоэффективности 7,6 миллиарда гривень можно положить на депозит, а полученные проценты — более миллиарда гривень — отдать на финансирование программы "теплых кредитов".

Такое мнение высказал эксперт реанимационное пакета реформ Святослав Павлюк на своей странице в Facebook.

Напомним, так называемые "теплые кредиты" предоставляют государственные банки физлицам, объединениям совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительным кооперативам для реализации энергоэффективных мероприятий: утепление домов, обустройство тепловых пунктов, модернизацию освещения.

Поддержкой инициатив по энергоэффективности занимается созданный правительством в 2017 году Фонд энергоэффективности.

По словам эксперта, в бюджете прошлого года на работу фонда было заложено 1,6 млрд грн, в этом году — также 1,6 млрд грн, донорами условно предоставлено 150 млн евро. Однако и казначейство, и доноры "держат эти деньги по своим счетам", подчеркнул Павлюк.

"При нынешнем обменном курсе эта сумма составляет примерно 7,6 миллиарда гривень. Если эту сумму положить на банковский депозит, то в течение года набежит процентов на 1,06 миллиарда", — подсчитал эксперт.

Полученные проценты, по его мнению, можно отдать на финансирование единой реально действующей программы "теплых кредитов".

"Это увеличило бы бюджет этой программы более чем в три раза — на этот год на нее выделено 400 млн и они закончатся к июлю", — подчеркнул он.

Стоит отметить, что, учитывая постоянный рост тарифов, проблема утепления жилья не теряет актуальности.

По состоянию на 2018 год около 50% жилого фонда Украины требовало модернизации, а жители таких домов в полтора-два раза переплачивали за коммунальные услуги.

Сейчас из крупных программ по энергетической модернизации действующих только так называемые "теплые кредиты", которые решают отдельные проблемы. Однако "теплые кредиты" ограничены суммами, заложенными в госбюджет, или средствами от иностранных доноров.

Как ранее отметил экономист Виталий Кузьмин в колонке для ЭП, именно государство должно не только ежегодно увеличивать расходы на субсидии и повышать тарифы, но и строить систему, при которой энергетическая модернизация многоквартирных домов станет реальностью, а не декларацией.

Как сообщалось, участники правительственной программы энергосбережения "теплые кредиты" экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.

Экономическая правда