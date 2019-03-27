Очереди на границах практически исчезли — закончились "евробляхи"

На границе Украины больше нет больших очередей из автомобилей, часть которых были на номерах с европейской регистрацией.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

"Очереди на границах практически исчезли. Потому что те люди, которые жили в приграничных районах, – они постоянно должны были раз в пять суток выезжать и заезжать. И тем самым создавали огромное количество машин. А сегодня есть небольшие очереди – это грузовые автомобили, туристы, и так далее", – сказал он.

По словам главы Госпограничной службы, сейчас фиксируются единичные попытки ввезти в Украину автомобили, не растаможив их.

"Как говорят, "проба пера" – пройдут или не пройдут... Но пока такого не получается у них, и мы принимаем соответствующие решения, и направляем их в таможенные подразделения, и заставляем их действовать в рамках действующего законодательства", – отметил Цигикал.

Напомним:

Льготный режим оформления "евроблях" завершился 22 февраля, за это время украинцы оформили 218 тыс. транспортных средств и уплатили в бюджет 13,6 млрд грн.

По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, нуждающихся в растаможке. За период льготного периода была растаможена лишь шестая часть из них.

Ранее в ГФС назвали топ-пять самых дорогих и самых дешевых "евроблях".

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