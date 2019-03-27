Минфин продал ОВГЗ на 5,48 миллиарда
Объем продаж облигаций внутреннего госзайма на традиционных первичных аукционах 26 марта составил 5,48 миллиарда гривень.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа, в государственный бюджет привлечено 5 483 367 639,06 гривень (по официальному курсу НБУ)", - говорится в сообщении.
По данным Минфина, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 112, 161, 308, 469 и 728 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, 18,25% и 18% годовых, соответственно.
Средства в долларах привлечены на 84, 322 и 687 дней с доходностями 6,5%, 7,25% и 7,75% годовых соответственно.
Напомним, 5 марта Минфин продал ОВГЗ на 5,69 миллиарда.
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