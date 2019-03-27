Все разделы
Укр / Рус

Минфин продал ОВГЗ на 5,48 миллиарда

Среда, 27 марта 2019, 16:05

Объем продаж облигаций внутреннего госзайма на традиционных первичных аукционах 26 марта составил 5,48 миллиарда гривень.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа, в государственный бюджет привлечено 5 483 367 639,06 гривень (по официальному курсу НБУ)", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 112, 161, 308, 469 и 728 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, 18,25% и 18% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 84, 322 и 687 дней с доходностями 6,5%, 7,25% и 7,75% годовых соответственно.

Напомним, 5 марта Минфин продал ОВГЗ на 5,69 миллиарда.

Читайте такжеЧудеса на виражах: как иностранцы зарабатывают на украинских ОВГЗ

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ОВГЗ Минфин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Фискальный Левиафан госбанков или эффект вытеснения? 25 марта 2019, 08:34
Минфин привлек в госбюджет крупную сумму 19 марта 2019, 20:50
Чудеса на виражах: как иностранцы зарабатывают на украинских ОВГЗ 26 февраля 2019, 08:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте