Huawei представила в Париже свои новые флагманские смартфоны
Китайская компания Huawei представила в Париже смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro.
Huawei P30 Pro оснащен фотомодулем Leica с четырьмя камерами, включая 40-мегапиксельную основную камеру, 20-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, 8-мегапиксельный объектив, камеру Huawei TоF, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру для съемки селфи.
Объектив Huawei SuperZoom обеспечивает 5-кратное оптическое приближение, 10-кратное гибридное масштабирование и 50-кратный цифровой зум.
Камера может работать в режиме "ночная съемка".
Серия P30 оснащена процессором Huawei Kirin 980 и работает на ОС Android 9.0 Pie.
Аккумуляторы - 3650 мАч для P30 и 4200 мАч для Pro-версии.
Старт продаж Huawei P30 и Huawei P30 Pro запланирован на 5 апреля. Рекомендованные розничные цены на новые смартфоны Huawei в Украине: Huawei P30 (128 ГБ) - 22 999 грн, Huawei P30 Pro (128 ГБ) - 27 999 грн, Huawei P30 Pro (256 ГБ) - 32 999 грн.
Напомним, в четвёртом квартале 2018 года продукция компании Xiaomi заняла 26,7% доли рынка смартфонов Украины, Samsung - 26,5%, Huawei - 16,2%.
Экономическая правда
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