Сколько заработала кондитерская фабрика "АВК" в 2018 году
Чистая прибыль ЧАО "Кондитерская фабрика "АВК" (Днепр) в 2018 году сократилась до 42 тысяч гривень с 330 тысяч в 2017 году.
Об этом со ссылкой на объявление компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о проведении годового собрания акционеров 26 апреля сообщает Интерфакс-Украина.
Активы компании за прошлый год уменьшились на 1,2% – до 565,72 млн грн.
Нераспределенная прибыль "АВК" за прошлый год выросла на 6,1% – до 110,97 млн грн.
Текущие обязательства кондфабрики за 2018 год сократились на 2,3% – до 311,38 млн грн, суммарная дебиторская задолженность – на 6,2% по сравнению с 2017 годом – до 307,34 млн грн.
В планах ЧАО на собрании акционеров чистую прибыль, полученную в 2018 году, направить на пополнение оборотных активов общества, в связи с необходимостью покрыть убытки, полученные кондфабрикой за прошлые периоды.
"АВК" – один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине.
В ее состав входит кондфабрика в Днепре. Ей также принадлежат фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми утерян.
"АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, печенье, вафли, круасаны, соленые снеки.
В 2016 году компания установила линию по производству кофе и вывела на рынок собственную ТМ Baristi.
В начале 2018 года компания открыла в Днепре новый бисквитный комплекс стоимостью почти 120 млн грн.
Компания экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран.
Собственниками "АВК" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец.
Напомним:
Самое большое горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2018 году получило почти 70 миллиардов гривень чистого дохода.
За 2018 год агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" получил чистую прибыль в размере 128 миллионов долларов, что почти вдвое меньше, чем за 2017 год.
"Приватбанк" с начала года заработал уже более 5 миллиардов.
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