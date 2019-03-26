Aigle Azur назвала цены на рейс Киев-Париж

Французская авиакомпания Aigle Azur подтвердила выход на украинский рынок с 18 апреля и объявила цены на рейс Киев-Париж.

Рейсы будут выполняться из "Борисполя" в парижский аэропорт "Орли".

Полеты будут осуществляться три раза в неделю – в среду, пятницу и воскресенье. На линии используется самолет Airbus A320.

В системе бронирования авиакомпании уже доступны билеты для бронирования. На первые числа мая можно купить билеты по 160 евро в обе стороны с ручной кладью весом до 10 кг.

Рейсы из Киева отправляется в 4:30 и прибывает в Париж в 7 утра. Из французской столицы самолет вылетает в 22:00 и прибывает в 02:10 в "Борисполь".

Как сообщалось ранее, акционная цена действительна на рейсы в апреле, мае, июне, августе, октябре.

В украинской столице рейсы авиаперевозчика будут обслуживаться в терминале F аэропорта Борисполь.

Aigle Azur - французская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в странах Европы и Северной Африки. Базируется в аэропорту "Орли".

Aigle Azur станет третьей по счету авиакомпанией на линии Киев-Париж после МАУ и Air France. Выход нового игрока на этот маршрут стал возможен после того, как авиационные власти Украины и Франции частично либерализовали авиасообщение между странами.

До недавнего времени полеты по маршруту Киев-Париж могли выполнять только по одной авиакомпании от каждой стороны с частотой не более 14 рейсов в неделю.

Со стороны Украины квота была отдана МАУ, со стороны Франции — Air France.

Европейская правда