"Укрспирт" планирует модернизацию и привлечение китайских инвестиций

Госпредприятие "Укрспирт" в 2019 году инвестирует 311 миллионов гривень в электронную систему учета готовой и отгруженной продукции и модернизацию производства.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрспирта", передает "Интерфакс-Украина".

Инвестиции во внедрение системы учета продукции составят порядка 40 млн грн.

Компания планирует в 2019 году установить линии по производству кормовых добавок на местах проведения деятельности (МПД) во Львовской и Сумской обл. общей мощностью 32,8 тыс. тонн в год.

В планах "Укрспирта" также расширить производство спирта-сырца на 9,8 тыс. тонн на площадках в Лопатинском и в Суходолах, запустить производство биоэтанола мощностью 24,4 тыс. тонн в год в Сторонибабах (все – Львовская обл.), модернизировать производственную площадку в Тхоровке (Киевская обл.) для производства технических жидкостей общей мощностью 4,08 тыс. тонн в год.

"Укрспирт" намерен установить энергосберегающее оборудование на двух площадках во Львовской обл. и одной – в Сумской.

В марте компания согласовала с Минагропродом стратегический план на 2019-2023 год, который предусматривает инвестиции на этот период в размере 1,53 млрд грн.

Эти средства будут направлены на изготовление новых видов продукции (биоэтанола, спирта-сырца, высокопротеиновых кормовых добавок, биогаза и углекислоты), а также установление энергосберегающего оборудования.

Кроме собственных средств, для реализации стратегического плана "Укрспирт" планирует привлечь краткосрочное финансирование от украинских банков.

Компания также рассматривает инвестиции от иностранных партнеров, в частности, проводит переговоры с китайскими партнерами по капиталовложениям в производство биоэтанола и дополнительных продуктов на базе трех существующих производственных площадок.

Напомним:

В 2017-2019 годах юристы ГП "Укрспирт" доказали в судах, что Государственная фискальная служба ошибочно начислила предприятию в 200 раз больше штрафных санкций.

В июне-2018 после ареста счетов "Укрспирта" в ГП заявили об угрозе банкротства.

"Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственную площадку.

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