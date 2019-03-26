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Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

Вторник, 26 марта 2019, 11:15
 

26 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,88 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,99 - 27,02 гривни;

Евро - 30,33 - 30,37 гривни;

Российский рубль - 0,4191 - 0,4197 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:15 котировки гривни к доллару составляли 26,85 - 27,10 гривни. Евро покупают по 30,28 гривни, продают по 30,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,99 - 27,06 гривни, евро - 30,57 - 30,68 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 8 копеек, установив его на 26 марта на уровне 26,88 гривни.

25 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 ­– 26,97 гривни за доллар.

Экономическая правда

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