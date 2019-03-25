Еврокомиссия обеспокоена резким замедлением экономики Италии
Европейская комиссия предупреждает о новом споре с Италией из-за замедления роста ее экономики и проблем с бюджетом.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Euractiv.
"Я действительно волнуюсь. Ни в одной другой стране ЕС экономика не замедлилась так резко. Уже в нашем зимнем прогнозе мы ожидали, что рост в Италии составит всего 0,2% (в 2019 году) ", - сказал Домбровскис.
"Это ясно показывает, что направление, принятое правительством в Риме, наносит ущерб экономике. Процентные ставки выросли, как и нестабильность", - добавил он, отметив, что доверие инвесторов в стране не улучшилось.
Еврокомиссия в июне подведет итоги ситуации и обсудит дальнейшие шаги.
Государственный долг Италии является большой проблемой, и в настоящее время он составляет 2,3 трлн евро или 131% ВВП Италии, что значительно превышает 60-процентнный потолок ЕС.
После спора с Еврокомиссией правительство популистской коалиции Италии обязалось не увеличивать колоссальную долговую нагрузку в этом году.
Но прогноз Рима по бюджету на 2019 год был основан на росте 1,0% ВВП, который международные организации сейчас считают слишком оптимистичным.
Международный валютный фонд считает, что рост достигнет всего 0,6%, в то время как прогноз Еврокомиссии гораздо более пессимистичен - всего 0,2%.
"Прогнозы роста Рима слишком оптимистичны. Мы рассматриваем ситуацию как проблемную и ожидаем трудных дискуссий с Римом", - предупредил Домбровскис.
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