Нацбанк обнародовал годовой график погашения внешнего долга

Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 января 2019 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные НБУ.

Согласно плану на 2019, правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,655 млрд долларов, из которых 11,952 млрд долларов - основная сумма долга, 3,703 млрд долларов это процентные платежи.

В 2019 году правительство Украины должно погасить 5,017 млрд долларов долгов, центральный банк - 843 млн долларов.

В том числе в пользу МВФ нужно заплатить 1,945 млрд.

Объем платежей в этом году других депозитных корпораций (без учета платежи по кредитам овернайт) составляют 1,828 млрд долларов, других секторов (в т.ч. гарантированные правительством привлечения: включая платежи по внешним обязательствам местных органов самоуправления, без учета платежей по торговым кредитам) - 6,401 млрд долларов, прямые инвестиции: межфирменный долг - 1,568 млрд долларов.

Наибольшие выплаты запланированы в первом квартале года - 5,609 млрд долларов, во втором квартале они составят 3,608 млрд долл, в третьем - 3,919 млрд долларов и в четвертом - 2,519 млрд долларов.

Напомним:

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 года составили 20,22 млрд долларов (в эквиваленте).

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривень, или 14,2 миллиарда долларов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%.