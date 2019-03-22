В Киеве реализуют проект реновации старого жилья
Частный застройщик намерен реализовать проект реновации ветхого жилья на Татарке в Киеве.
Об этом заявила коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".
По ее словам, дома по улице Макаровская, 1 и Академика Ромаданова 19а находятся в предаварийном состоянии и имеют ненормативный крен.
По словам руководителя группы управления проектами "Интергал-Буд" Романа Льошенко, девелопер готов взять на себя обязательства по переселению жителей. Он отметил, что процедура реновации жилья не отработана в Украине.
"Нет законодательно установленного механизма, программы реновации и расселения, которая позволила бы решить проблему старой застройки", - добавила Лаевская.
Отмечается, что жителям старых домов будет предложено переселиться в новые квартиры, обменяв старое жилье с коэффициентом 1,1-1,2. При этом, в новых квартирах будет сделан ремонт.
По словам Лаевской, компания будет предоставлять банковскую гарантию, чтобы гарантировать выполнение обязательств перед жителями. Сначала застройщик будет заключать предварительные договора, позже – основные.
Девелопер надеется получить согласие 100% жителей на переселение. Владельцы небольших квартир площадью 10-15 кв м будут переселены в так называемый "стартовый дом", который будет построен на этой же улице. Дальнейшая застройка квартала будет происходить по "принципу домино".
Владельцы квартир большей площади смогут обменять недвижимость на "стартовый дом" или в других построенных жилых комплексах застройщика.
Застройщик берет на себя обязательства по восстановлению дорог и коммуникаций.
Исполнительный директор Конфедерации строителей Виталий Грусевич отметил, что на сегодняшний день 85% жилого фонда в Украине было построено до 1991 года.
"СК "Интергал-Буд" создано в 2006 году, является "дочкой" основанного в 2003 году во Львове дочернего предприятия "Фирма "Интергал".
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 22 марта 2019 года, участниками "СК "Интергал-Буд" являются ДП "Интергал-Буд" ООО "Фирма "Интергал" (99,99%, Черкассы) и Игорь Кухар (0,01%).
Конечный бенефициар у компании отсутствует.
Уставный капитал "СК "Интергал-Буд" составляет 53 млн гривен.
Напоминаем:
Минрегионстрой готовит законопроект, который позволит начать реконструкцию устаревшего жилья в Украине.
На данный момент рассматривается 2 варианта финансирования будущей программы – за средства местных бюджетов или инвесторов.
Александр Колесниченко, ЭП
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