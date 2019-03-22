Boeing установит в самолетах 737 MAX новый световой индикатор

Boeing Co установит предупредительный световой сигнал об ошибке данных угла атаки (AOA DISAGREE) в кабине пилотов как часть предстоящего обновления программного обеспечения самолета 737 MAX.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, ранее Boeing предлагал установить предупреждение AOA DISAGREE, которое сообщает пилотам, что показания "угла атаки" (AOA) не совпадают, но регуляторы не требовали этого. Чиновники заявили, что Boeing теперь будет модернизировать и более старые самолеты индикаторами, которые изначально не устанавливались.

Самолет 737 MAX индонезийских авиалиний Lion Air, который разбился в октябре прошлого года, не был оборудован таким индикатором. Компания заявила Reuters в ноябре, что не установила его, потому что в этом не было необходимости.

Угол атаки является ключевым параметром полета, который должен оставаться достаточно небольшим, чтобы сохранить подъемную силу и скорость. Неправильное показание AOA привело к тому, что программа ложно определяло, что самолет теряет скорость и постоянно опускало нос самолета.

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Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

2 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Перед этим о запрете полетов этих самолетов объявила Великобритания, а позже Германия, Франция, Ирландия и еще ряд европейских стран, а также Канада.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing Co планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX до конца марта.

Украинская правда