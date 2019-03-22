Официально: ЕС согласился перенести сроки Brexit

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласились на перенос срока выхода Великобритании объединения до 22 мая, если Палата общин британского парламента одобрит соглашение по Brexit на следующей неделе.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав государств и правительств стран Евросоюза.

"Европейский совет согласен на продление до 22 мая 2019 года, при условии, что соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе. Если Соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет соглашается продлить срок до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Объединенное Королевство определит дальнейший путь до этой даты для рассмотрения Европейским советом", - сказано в заявлении.

Главы государств и правительств стран ЕС повторили, что соглашение о выходе, о котором ЕС договорился с Соединенным Королевством в ноябре 2018 года, не не может быть пересмотрено. Любые односторонние обязательства и другие документы не должны противоречить сути данного договора.

Напомним:

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй попросила ЕС об отсрочке даты выхода страны из блока до 30 июня после того, как парламент дважды не одобрил ее соглашение - ключевой документ для "мягкого" Brexit.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что короткая отсрочка даты Brexit возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока на следующей неделе. По словам Туска, вопрос о продолжительности такой отсрочки остается открытым.

Украинская правда