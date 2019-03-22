РФ и Венгрия договорились о поставках газа в случае остановки транзита через Украину

Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год, даже если до конца этого года не будет достигнута договоренность о транзите газа между Москвой и Киевом.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Москве, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

"Вопрос энергетической безопасности приобрел геополитический тон, учитывая, что соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и еще не было подписано ни одного нового контракта. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет транспортировать газ на европейский континент через Украину", - сказал министр.

"Сегодня мы с генеральным директором "Газпрома" заключили соглашение о том, что "Газпром" обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем", - добавил он.

Министр пояснил, что Венгрия сможет приобрести часть природного газа, необходимого для публичного и промышленного потребления, через Австрию, как было в этом году, емкости резервуаров Венгрии также будут эксплуатироваться.

Он отметил, что Венгрия имеет в своем распоряжении хранилища газа на 6,3 млрд кубометров.

"Только теперь стало действительно очевидно, насколько хорошим было решение о строительстве этих складских мощностей, поскольку в этом году мы можем хранить достаточно природного газа в этих хранилищах, чтобы гарантировать, что в следующем году будет достаточно для обеспечения Венгрии природным газом", – подчеркнул Сийярто.

Министр также сообщил журналистам, что с "Газпромом" достигнута договоренность о том, что Венгрия будет закупать природный газ, который будет храниться в интересах обеспечения в следующем году, и компания поставит необходимое количество. "Это означает, что в конце этого года мы можем быть уверены, что безопасность поставок природного газа Венгрии на следующий год будет гарантирована", - сказал Сийярто.

Стороны также обсудили вопросы продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию в Венгрию.

Европейская правда