Porsche выплатит всем своим сотрудникам по 9700 евро

Компания Porsche отчиталась об успешном завершении 2018 финансового года и сообщила о выплате бонуса всем сотрудникам независимо от должности в размере 9700 евро.

Об этом сообщает Сarscoops.

Выплаты получат около 25 тысяч сотрудников компании вместе с апрельской зарплатой.

Бонус состоит из двух частей: 9000 - это премия за производительность, а еще 700 - специальный вклад в пенсионную схему VarioRente или личный пенсионный фонд.

Стоит отметить, что для Porsche, которая является дочерней компанией концерна Volkswagen, такая практика не нова: в прошлом году бонусные выплаты составили 9656 евро, за год до того - 9111 евро, в 2016 году - 8911 евро, а в 2015-м - 8600 .

В прошлом году Porsche увеличила объем поставок новых машин на 4%, а доход компании вырос на 10% до 25,8 млрд евро.

Ранее Porsche решил окончательно отказаться от дизельных двигателей.

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