"Укравтодор" заказал ТЭО объездной дороги возле Борисполя
Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало контракт с консалтинговой компанией на подготовку технико-экономического обоснования и выбора варианта прокладки объездной дороги возле Борисполя.
Об этом сообщили в "Укравтодоре", передает ЦТС.
В госкомпании сообщили, что по результатам тендера консультантом стала компания Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.
Новая дорога будет иметь 1б категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 110 км/ч.
Объездная дорога возле Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь - Запорожье - Мариуполь и трассы Т-10-18.
В "Укравтодоре" считают, что новая объездная дорога не только освободит город от транзитного автотранспорта, который сейчас составляет около 30 тыс. авто в сутки, но и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, уменьшит количество аварий.
Подготовка ТЭО дороги финансируется за счет кредита Всемирного банка. Согласно условиям контракта, ТЭО может быть готово к декабрю этого года.
Строительство намерены начать в 2020 году.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua