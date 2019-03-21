Еврокомиссия одобрила синхронизацию украинской энергосистемы с европейской – Порошенко

Европейская комиссия одобрила синхронизацию украинского энергетического рынка с европейским.

Об этом заявил президент Петр Порошенко журналистам в Брюсселе в среду вечером, сообщает Интерфакс-Украина.



"Хочу поблагодарить Еврокомиссию за принятое вчера (20 марта – ред.) приложение №27 к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, позволяющее синхронизировать энергетические рынки… Это интеграция Украины в секторальный энергетический сектор ЕС, который начинается с различных проектов – от недопущения "Северного потока-2" и до строительства энергомоста", – сказал он.

Как сообщалось, Кабмин в конце 2018 года одобрил план мероприятий по синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Для этого планируется обеспечить: готовность ТЭС к работе в ENTSO-E, организацию каналов связи для технологического управления ОЭС, строительство воздушных линий и подстанций, сертификацию оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго"), переход на изолированную работу с энергосистемами стран, не входящих в ENTSO-E (РФ, Беларусь), привлечение международной технической помощи.



ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Она объединила 6 существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA. В эти ассоциации входит 41 системный оператор из 34 стран.



Как сообщалось, в Украине с 1 января 2019 года запущен розничный рынок электроэнергии.

Облэнерго при этом были разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков универсальных услуг (ПУУ), работающих с населением.

С небытовыми потребителями работают преимущественно поставщики по свободным ценам. Кроме них услуги по поставке оказывает ГП "Укринтерэнерго", определенное правительством поставщиком "последней надежды" для обеспечения на переходный период (90 дней) энергоснабжения предприятиям, которые не смогли до 1 января по каким либо причинам заключить договора с поставщиками по свободным ценам.

Кроме того, в условиях нового рынка крупные потребители, владеющие автоматизированной системой коммерческого учета (АСКУЭ), начали рассчитываться с поставщиками за э/э по почасовым ценам.

Тарифы, дифференцированные в зависимости от времени суток, для небытовых потребителей были отменены.

На июль 2019 года намечен запуск новой модели оптового рынка э/э, предполагающего переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка.

"Энергорынок" в течение шести месяцев обязан выделить филиалы (Гарантированный покупатель и Оператор рынка), которые в течение двух лет с момента принятия закона должны быть преобразованы в отдельные предприятия.

Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что синхронизация энергосистемы — это не только физическое соединение, но еще и переход на европейскую регуляторную базу и стандарты.

По его словам, как только у нас поменяется ситуация и появится нормальный прозрачный рынок, капитализация отрасли вырастет, а вместе с ней — капитализация самой ДТЕК.