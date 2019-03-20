В Фонде рассказали о схеме вывода активов из банка известного банкира

Андрей Онистрат

Незадолго до введения временной администрации балансовая стоимость активов банка "Национальный кредит" была уменьшена на 600 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Если на 1 января 2015 года балансовая стоимость активов ПАО "Банк Национальный кредит" составляла более 2,5 млрд грн, то на момент введения временной администрации (8 июня 2015 года) эту сумму в результате применения различных схем было уменьшено до 1,9 млрд грн", - рассказала директор департамента управления активами Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

"Оценочная же стоимость всех активов "Нацкредита" оказалась еще ниже - всего 178 млн грн, или 9% от суммы, указанной "на бумаге", - добавила она.

Было применено несколько схем, из которых наибольший вред нанес вывод средств с корреспондентского счета Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу новосозданных иностранных компаний, основанных работниками "Нацкредита".

"Таким образом ПАО "Банк Национальный кредит" был нанесен ущерб на общую сумму более 25 млн долл (около 600 млн грн), которые были фактически похищены у его вкладчиков. При этом, банк по документам якобы владел высоколиквидными активами", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Как известно, 5 июня 2015 года Национальный банк отнес ПАО "Банк Национальный Кредит" к категории неплатежеспособных.

Банк "Национальный кредит" основан в 1996 году. Крупнейшим акционером банка на 1 апреля 2015 года являлся Андрей Онистрат (30,4373%).

Согласно данным Нацбанка, к 1 января 2015 года по размеру общих активов банк "Национальный кредит" занимал 57 место (2,499 млрд гривен) среди 158 украинских банков.

Правоохранители сообщили Онистрату о подозрении в растрате 597 миллионов гривен.

После завершения карьеры банкира Онистрат занимается бегом и ведет собственный видеоблог.

Экономическая правда