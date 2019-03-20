Связанная с Жеваго компания продает шины в ОРДЛО — СМИ

С прошлого года компания юристов миллиардера Константина Жеваго, которая имеет уставный капитал в 500 гривень, общий номер и адрес регистрации с компанией "Росава", продает шины в так называемую "ДНР".

Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.

Поскольку напрямую украинские производители не имеют права поставлять товары на временно оккупированных территориях, компания, вероятно, использует схему реэкспорта. То есть официально продает товары российской компании, которая поставляет их в так называемую "ДНР".

Компании "Росава" и "Премиори" позиционируют себя как отдельные фирмы, но их много связывает.

Компания "Премиори" зарегистрировали 2015 году в Белой Церкви. Как и "Росава", "Премиори" производит шины. У компаний совместная адрес и телефон бухгалтерии, торговая марка "PREMIORRI" размещена на сайте "Росава". Владелец нового предприятия - британская компания Премиорри ЛТД, основателем которой является Александр Мерзляков. Мерзляков - владелец фирмы, а руководит ею Игорь Грибовский. На сайте "Росава" они указаны как работники юридического департамента. Хотя Грибовский в телефонном разговоре со Слідство.Інфо заявил, что он не юрист.

Согласно декларации жены, Мерзляков получал зарплату от "Росава".

Также Грибовский и Мерзляков - в учредителях Белоцерковской независимого профсоюза "Росава". А Мерзляков 10 лет руководил компанией "Валса", которая входит в группу "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Впрочем, Жеваго сказал Слідство.Інфо, что "с Грибовским И.В. и Мерзляковым О.В не знакомы".

По данным Слідство.Інфо, со времени основания в 2015 году "Премиори" ведет торговлю с Россией. Оттуда предприятие завозит синтетический каучук, смесь смоляных кислот, провода и канаты для изготовления шин. А российским компаниям продает уже готовую продукцию.

Это подтверждают контракты, копии которых оказались в распоряжении Слідство.Інфо. В прошлом году "Премиори" заключила договоры на поставку шин с российской компанией "Зерновой союз". Речь идет о почти 1,6 миллиона долларов на момент подписания договора.

"Зерновой союз" - Таганрогская компания из Ростовской области. Предприятие зарегистрировали в апреле прошлого года. А за три месяца компания уже заключила контракт с украинской "Премиори".

Главный бухгалтер "Премиори" Елена, (ее номер, кстати, совпадает с номером финансового департамента "Росавы") несколько раз повторила - "Я главный бухгалтер, ничего комментировать не буду, у меня нет таких полномочий. И пресс-службы у нас тоже нет ", а затем бросила трубку.

За несколько дней до заключения договора с "Премиори" "Зерновой союз" подписал еще один контракт с макеевской фирмой "Мастер-Торг" почти на 8 млн долларов. К концу 2022 российская компания будет поставлять ей шины, в том числе и украинской "Росавы". Кстати, макеевская фирма "Мастер-Торг" фигурирует в расследовании СБУ по финансированию терроризма.

"Мастер-Торг" - как они себя называют, крупнейший дистрибьютор продуктов питания в так называемые "ДНР" и "ЛНР". Фирма имеет бессрочную лицензию на торговлю алкоголем. Как выяснили белорусские журналисты, "Мастер-Торг" поставляет спиртные напитки из Беларуси в псевдореспублики с 2015 года. Хотя официально Беларусь не торгует с оккупированными территориями. Возглавляет предприятие Николай Мусиенко. Общаться с журналистами он не захотел.

Руководитель компании "Премиори" Игорь Грабовский также отказался комментировать торговлю с российской компанией. О компании "Мастер-Торг", по его словам, тоже ничего не знает.

Так в ассортименте таганрогской компании "Зерновой союз" оказались летние и зимние шины "Росава". А попали они в так называемую "ДНР" следующим образом: российская компания сообщила "Премиори", что не имеет денег заплатить за товар, и оформила реэкспорт, поскольку нашла клиента на эти автомобильные шины в так называемой "ДНР". К тому же, по такой процедуре компания могла не платить пошлину.

Весной 2018 собрание акционеров компании "Росава" решили ликвидировать предприятие. Перед этим компания увеличила убыток на 74%. Сегодня "Росава" ликвидируют, налоговый долг компании составляет более 1 млрд гривень, но, судя по сайту предприятия, работает в обычном режиме.

Сам Константин Жеваго прокомментировал журналистам Слідство.Інфо, что не знает о контрактах фирмы "Росава" с российскими компаниями.

"Отношение к ведению бизнеса украинских компаний с "ДНР" и "ЛНР" является крайне негативным", - сказал он.

Напомним, в 2019 году журнал Forbes оценил состояние Жеваго примерно в 1,5 миллиарда долларов, среди самых богатых украинцев Жеваго занял второе место после Рината Ахметова.

К падению банка "Финансы и кредит" состояние Константина Жеваго были меньше, чем сейчас: в 2014 году его оценивали в 1,2 миллиарда.

В конце 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что должностные лица банка Жеваго "Финансы и кредит" перед его банкротством вывели около 5 миллиардов гривень, предоставив кредиты ряду компаний.