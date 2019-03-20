Премьер Британии попросит ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй попросит Евросоюз отложить Brexit как минимум на три месяца.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Мэй заявил, что премьер во вторник написала письмо президенту Европейского совета Дональду Туску с просьбой отложить Brexit после того как стало понятно, что на этой неделе Палата общин не будет в третий раз голосовать за соглашение о выходе.

Он не сообщил, на какой срок Мэй попросила отложить выход Британии, но сказал, что, по ее мнению, это должен быть максимально короткий срок.

Мэй ранее предупредила парламент, что, если он не ратифицирует ее соглашение, она попросит отложить Brexit до 30 июня.

На саммите ЕС 21-22 марта лидеры 27 стран будут обсуждать два основных варианта: задержка на два-три месяца, если Мэй убедит их, что она может утвердить соглашение в Британии, или на больший срок, если она согласится с необходимостью радикальной переработки соглашения.

Напомним, главный переговорщик ЕС Мишель Барнье накануне заявил, что продление будет иметь смысл только в том случае, если оно увеличит шансы на ратификацию соглашения британской Палатой общин.

На прошлой неделе британские депутаты снова отклонили соглашение Терезы Мэй, а затем поддержали исключение возможности Brexit без соглашения. Они также проголосовали за продолжение процесса выхода страны из ЕС.

В случае, если Великобритания попросит ЕС перенести Brexit, все 27 стран-членов блока должны единогласно согласовать запрос Лондона.

Европейская правда