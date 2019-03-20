Львовский завод поставит Киеву 10 трамваев за полмиллиарда
Совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" поставит Киеву 10 низкопольных трамвайных вагонов.
Об этом со ссылкой на данные системы ProZorro пишет dt.ua.
Сумма закупки составит 497,962 млн гривень по условиям аукциона, который состоялся во вторник в системе ProZorro.
Единственным конкурентом "Елеткронтранса" был дилер российского Усть-Катавского вагоностроительного завода ООО "Торговый дом УКВЗ-Украина".
Разница между ценой победителя и второго участника составила 6000 гривен.
Ожидается, что Киев получит новые трамваи до 31 декабря текущего года.
Напоминаем:
Львовский завод "Электронтранс" победил польскую Pesa в тендере КП "Киевпастранс" на поставку 26-метровых самоходных низкопольных трамвайных вагонов.
За последние 2 года КП "Киевпастранс" закупило 47 трамваев производства польской компании Pesa Bydgoszcz.
В 2017 году польская компания PESA выиграла торги на поставку Киеву 40 низкопольных трамваев, обойдя львовский "Электронтранс".
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