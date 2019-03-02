"Украинский бизнес заинтересован в безопасности государственной границы", - Василис Бумбурас

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Вице-президент Благотворительной организаций "Фонд Бумбураса", исполнительный директор строительной компании "Гефест" Василис Бумбурас считает, что украинский бизнес заинтересован в стратегии безопасности Украины и, в частности, Черноморского региона.

Об этом он сообщил в ходе Международной конференции "Одесские дебаты: Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнёров". Форум открылся в Одессе 1 марта.

Мероприятие состоялось при поддержке МИД Украины и Немецкого Фонда Маршалла.

Генеральным спонсором конференции выступили БО "Фонд Бумбураса" и строительная компания "Гефест".

"Наша семья почти 25 лет живет и работает в Украине. Фактически, эта страна стала нашим вторым домом. Нам крайне небезразлична ее судьба. И мы считаем своим долгом отвечать взаимностью тому государству, которое создаёт почву для развития нашего бизнеса. Поэтому мы приняли активное участие в организации столь важной конференции. Отдельная благодарность в этом вопросе Министру иностранных дел Павлу Климкину. Поскольку вопрос безопасности крайне важен для Украины и Черноморского региона в частности", - отметил Бумбурас.

"Инвестиции приходят туда, где спокойно и комфортно работать и, конечно же, зарабатывать. И украинский бизнес в этом вопросе заинтересован. Я считаю, что обсуждение темы безопасности с участием таких высокопоставленных гостей, как Джорд Кент и Питер Вагнер будет конструктивной для совместной выработки региональной стратегии", - добавил Бумбурас.

В конференции приняли участие дипломаты и министры из США, Грузии, Болгарии, Бельгии, Молдовы, Румынии, Польши, а также представители различных государственных силовых ведомств.

Среди почётных гостей: заместитель помощника госсекретаря США Джорд Кент, руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер, заместитель Министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.

Украинскую сторону представлял Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.