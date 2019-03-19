Цена на палладий достигла исторического максимума

Цена палладия достигла исторически рекордного значения, впервые превысив 1,6 тысячи долларов за тройскую унцию.

Об этом свидетельствуют данные Metals Daily.

При этом цена золота составляет около 1308 долларов за тройскую унцию. В начале декабря 2018 года стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота, на тот момент достигнув 1256 долларов за тройскую унцию.

Цены на палладий выросли почти в два раза с минимумов прошлого августа и на 27% с начала текущего года.

Ожидается, что в 2018 году на рынке палладия вновь будет наблюдаться дефицит из-за высокого спроса на этот металл со стороны автопроизводителей, стремящихся выполнить строгие нормативы по выбросам.

Росту спроса способствует переход потребителей от автомобилей с дизельными двигателями в пользу бензиновых машин, в которых в качестве катализатора используется палладий.

Как передает Интерфакс, аналитики Bank of America ранее повысили прогноз средней цены на палладий на 2019 год до 1800 долларов за унцию, что допускает краткосрочный подъем котировок выше 2 тыс долларов за унцию.

Сообщается, что активный подъем стоимости палладия позитивно сказывается на производителях. В частности, Impala Platinum Holdings смогла сократить свою задолженность и объявила о планах по созданию нового рудника, добыча палладия на котором может начаться уже в 2024 году.

Дополнительную поддержку ценам может оказать новость об отзыве порядка 860 тыс автомобилей Fiat Chrysler по итогам расследования нарушений показателей CO2 в выхлопных газах.

Экономическая правда