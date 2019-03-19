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Instagram стал торговой площадкой

Вторник, 19 марта 2019, 18:56
 

Пользователи социальной сети Instagram теперь могут совершать покупки, не выходя из приложения.

Об этом сообщается в блоге Instagram.

Новая функция Checkout запущена в тестовом режиме. К услуге подключили 23 бренда, в числе которых Adidas, Burberry, Dior, H&M, Nike, Oscar de la Renta, Prada, Zara.

Пользователи получили возможность выбрать продукт и перейти на страницу оплаты. Для совершения покупки нужно ввести свое имя, адрес электронной почты, адрес доставки и платежную информацию.

Данные, введенные однократно, сервис сохраняет автоматически, чтобы пользователю было удобнее совершать покупки в дальнейшем.

Также Instagram обещает отправлять пользователям уведомления о статусе покупки и позволит отслеживать процесс доставки в приложении.

Пока функцию Checkout тестируют на нескольких бизнес-аккаунтах и среди пользователей в США.

Напомним, ранее Instagram предложил пользователям отказаться от скроллинга ленты.

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Instagram интернет

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