Instagram стал торговой площадкой
Пользователи социальной сети Instagram теперь могут совершать покупки, не выходя из приложения.
Об этом сообщается в блоге Instagram.
Новая функция Checkout запущена в тестовом режиме. К услуге подключили 23 бренда, в числе которых Adidas, Burberry, Dior, H&M, Nike, Oscar de la Renta, Prada, Zara.
Пользователи получили возможность выбрать продукт и перейти на страницу оплаты. Для совершения покупки нужно ввести свое имя, адрес электронной почты, адрес доставки и платежную информацию.
Данные, введенные однократно, сервис сохраняет автоматически, чтобы пользователю было удобнее совершать покупки в дальнейшем.
Также Instagram обещает отправлять пользователям уведомления о статусе покупки и позволит отслеживать процесс доставки в приложении.
Пока функцию Checkout тестируют на нескольких бизнес-аккаунтах и среди пользователей в США.
Напомним, ранее Instagram предложил пользователям отказаться от скроллинга ленты.
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