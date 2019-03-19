Норвежский алюминиевый гигант Norsk Hydro испытал кибератаку

Кибератака против одного из крупнейших в мире производителей алюминия, компании Norsk Hydro, началась в понедельник вечером и усилилась в течение ночи.

Об этом заявило во вторник норвежское государственное агентство, ответственное за кибербезопасность, сообщает Reuters.

"Мы помогаем Norsk Hydro в решении ситуации, обмениваясь этой информацией с другими секторами в Норвегии и с нашими международными партнерами", - заявила пресс-секретарь Норвежского органа национальной безопасности (NSM).

Она сказала, что объем ущерба все еще оценивают, и отказалась комментировать тип атаки.

Кибератака привела к сбоям в работе компании в Европе и США, пишет Bloomberg. Часть рабочих процессов на производстве перевели в ручной режим, некоторые другие процессы вообще приостановили, рассказал пресс-секретарь Norsk Hydro Халвор Молланд.

В декабре 2018 года хакеры взломали сеть норвежской фирмы программного обеспечения Visma. По данным СМИ, в этом подозревают китайскую разведку.

Европейская правда