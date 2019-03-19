Все разделы
Укр / Рус

Норвежский алюминиевый гигант Norsk Hydro испытал кибератаку

Вторник, 19 марта 2019, 15:14

Кибератака против одного из крупнейших в мире производителей алюминия, компании Norsk Hydro, началась в понедельник вечером и усилилась в течение ночи.

Об этом заявило во вторник норвежское государственное агентство, ответственное за кибербезопасность, сообщает Reuters.

"Мы помогаем Norsk Hydro в решении ситуации, обмениваясь этой информацией с другими секторами в Норвегии и с нашими международными партнерами", - заявила пресс-секретарь Норвежского органа национальной безопасности (NSM).

Она сказала, что объем ущерба все еще оценивают, и отказалась комментировать тип атаки.

Кибератака привела к сбоям в работе компании в Европе и США, пишет Bloomberg. Часть рабочих процессов на производстве перевели в ручной режим, некоторые другие процессы вообще приостановили, рассказал пресс-секретарь Norsk Hydro Халвор Молланд.

В декабре 2018 года хакеры взломали сеть норвежской фирмы программного обеспечения Visma. По данным СМИ, в этом подозревают китайскую разведку.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

хакеры киберпреступность

powered by lun.ua
Материалы по теме
Группа хакеров из Ирана атаковала 200 компаний по всему миру 7 марта 2019, 09:23
Удар компроматом. Как хакеры заменяют спецслужбы 22 февраля 2019, 09:01
Крупнейшая утечка в истории: в сети опубликовали почти 800 миллионов адресов почты 18 января 2019, 11:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте