Минрегион предлагает проектировать лифты в невысоких жилых домах

В жилых зданиях высотой от четырех этажей предлагается обязательно проектировать лифты.

Соответствующее предложение содержится в проекте новых ДБН В.2.2-Х: 201Х "Жилые дома. Основные положения", сообщается на сайте Минрегиона.

Как пояснил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook, "до сих пор в наших ДБН по жилым домам содержатся устаревшие нормы по проектированию лифтов". В частности, предусмотрено их обязательную установку лишь в зданиях высотой от 5 этажей.

Поэтому сейчас министерство рассматривает возможность обновить устаревшие нормы.

"Рекомендовать проектировать лифты в новых жилых домах выше 3-х этажей, а для домов выше 4-х этажей сделать это обязательным требованием", — отметил заместитель профильного министра.

Напомним:

Ранее в правительстве предложили строить только энергоэффективное жилье.

Также в стране ввели новые технологии освещения помещений.

Также на эксплуатируемых крышах ТРЦ и других общественных зданий, как сообщалось ранее, могут появиться парковки.

Кроме того, все новые общественные здания в Украине планируют оборудовать металлодетекторами.