Минрегион предлагает проектировать лифты в невысоких жилых домах
В жилых зданиях высотой от четырех этажей предлагается обязательно проектировать лифты.
Соответствующее предложение содержится в проекте новых ДБН В.2.2-Х: 201Х "Жилые дома. Основные положения", сообщается на сайте Минрегиона.
Как пояснил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook, "до сих пор в наших ДБН по жилым домам содержатся устаревшие нормы по проектированию лифтов". В частности, предусмотрено их обязательную установку лишь в зданиях высотой от 5 этажей.
Поэтому сейчас министерство рассматривает возможность обновить устаревшие нормы.
"Рекомендовать проектировать лифты в новых жилых домах выше 3-х этажей, а для домов выше 4-х этажей сделать это обязательным требованием", — отметил заместитель профильного министра.
Напомним:
Ранее в правительстве предложили строить только энергоэффективное жилье.
Также в стране ввели новые технологии освещения помещений.
Также на эксплуатируемых крышах ТРЦ и других общественных зданий, как сообщалось ранее, могут появиться парковки.
Кроме того, все новые общественные здания в Украине планируют оборудовать металлодетекторами.
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