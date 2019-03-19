Увеличение рейсов между Киевом и Парижем: французская авиакомпания снизила цены

Французская авиакомпания Aigle Azur снизила стоимость авиабилетов Киев-Париж до 163 евро в обе стороны по тарифу Promo.

Об этом сообщает avianews.com.

Акционная цена действительна на рейсы в апреле, мае, июне, августе, октябре. В стоимость входит перевозка ручной клади весом до 10 кг и с габаритами до 55х40х20 см. Питание предоставляется на платной основе.

Aigle Azur начнет полеты из парижского аэропорта Орли в Киев 18 апреля с частотой три раза в неделю. Вылеты из Парижа будут выполняться вечером по вторникам, четвергам и субботам, из Киева — рано утром по средам, пятницам и воскресеньям.

В украинской столице рейсы авиаперевозчика будут обслуживаться в терминале F аэропорта Борисполь.

Как отмечают в компании, новый маршрут откроет для пассажиров Aigle Azur возможности выбора удобного графика перелетов между двумя странами, а также дополнительные преимущества в стыковочных перелетах из/в Португалии, Алжира, Бразилии и Китая.

Aigle Azur - французская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки в странах Европы и Северной Африки. Базируется в аэропорту "Орли".

Aigle Azur станет третьей по счету авиакомпанией на линии Киев-Париж после МАУ и Air France. Выход нового игрока на этот маршрут стал возможен после того, как авиационные власти Украины и Франции частично либерализовали авиасообщение между странами.

До недавнего времени полеты по маршруту Киев-Париж могли выполнять только по одной авиакомпании от каждой стороны с частотой не более 14 рейсов в неделю.

Со стороны Украины квота была отдана МАУ, со стороны Франции — Air France.

В 2018 году французская сторона предложила Госавиаслужбе частично либерализировать авиасообщение между странами, увеличив квоту на четыре рейса в неделю и допустив на маршрут еще одного авиаперевозчика на временной основе до вступления в силу Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Летающая на этой линии МАУ запросила увеличение частоты рейсов с 14 до 18 в неделю, в то время как Yanair и SkyUp подали заявки на выполнение двух и трех еженедельных рейсов соответственно.