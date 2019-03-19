Германия запускает аукцион на строительство мобильной сети 5G

Берлин начинает аукцион для строительства сверхбыстрой мобильной сети 5G на фоне разногласий с США, связанных с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei.

Об этом со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщает Интерфакс-Украина.

BNA запустит аукцион 19 марта в 9:00 в Майнце.

"Независимо от того, будет ли поставщик из Швеции или Китая, компании должны соответствовать сертификационным требованиям и проверкам безопасности", — заявил журналистам глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн.

Победитель, согласно последней версии требований аукциона, обязуется обеспечить к 2022 году минимальную скорость передачи данных 100 Мбит/с.

Такая скорость должна будет охватить зону радиопокрытия: это 98% домохозяйств на территории всех 16 федеральных земель Германии, все федеральные автомобильные дороги и основные железнодорожные пути.

В настоящее время в стране работают четыре оператора. Среди них — три основных провайдера мобильной связи Германии: Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica Germany (O2), а также United Internet (1&1), немецкая компания, специализирующаяся на интернет-услугах.

Китайская Huawei не является одним из участников торгов, но предоставляет четырем немецким компаниям необходимое оборудование.

Ранее США предупредили, что силы НАТО в Европе могут отказаться от каналов связи с Германией, если Берлин не откажется от привлечения китайской компании Huawei к созданию сети 5G.

"Мы обеспокоены тем, что их (Huawei — ред.) телекоммуникационная система, особенно 5G, уже скомпрометировала себя невероятной способностью негласного получения информации", — заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

Он предупредил Германию, что "если эта система будет использована в структуре военной связи, мы не сможем с ними контактировать по этим каналам".

"С военной точки зрения это будет проблемой", — подчеркнул военачальник.

Тем временем канцлер ФРГ Ангела Меркель попыталась успокоить высокопоставленных лиц в Вашингтоне. Она заявила, что Германия проконсультируется с США по поводу того, использовать ли технологию Huawei, но "определит для себя собственные стандарты".

Напомним, Министерство юстиции США обвинило Huawei в краже коммерческих секретов, препятствовании уголовному расследованию, уклонению от соблюдения экономических санкций в отношении Ирана и действиях в интересах китайского правительства.

Напомним:

Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE.

Норвегия, Польша и Германия также рассматривали подобные шаги из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".

Пекин это отрицает.

Ранее глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг заявил, что вызов технологической революции Китая гораздо глубже, чем спор Huawei и США.

По его словам, невероятные темпы технологических изменений вызвали беспрецедентную неопределенность, нестабильность и риск.

Напомним, что Huawei вышла на второе место по количеству проданных смартфонов в мире во втором квартале 2018 года, оттеснив Apple на третью строчку.

В связи с серьезным политическим давлением со стороны США, Huawei создала собственные операционные системы для смартфонов, планшетов и ноутбуков на случай, если ей придется прекратить использование продуктов Google и Microsoft.