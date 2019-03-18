Госгеонедр выставила на "ProZorro.Продажи" еще 9 участков

Государственная служба геологии и недр выставила на третий электронный нефтегазовый аукцион в "ProZorro.Продажи" специальные разрешения на пользование девятью нефтегазоносными участками в Харьковской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Об этом свидетельствуют данные в электронной системе, передает "Интерфакс-Украина".

Общая площадь месторождений составляет 2 тыс. кв. км, срок действия спецразрешений - 20 лет.

На аукцион выставлены Юго-Сливкинская (стартовая цена 8,790 млн грн), Ясенская (18,830 млн грн), Восточно-Космацкая (8,980 млн грн), Болеховско-Смолянская (2,450 млн грн), Гошевская (19,250 млн грн) площади в Ивано-Франковской области, Коховская (2,660 млн грн), Роздоловско-Успеновская-1 (6,810 млн грн) и Роздоловско-Успеновская-2 (3,1 млн грн), Орельско-Брусовская площади (23,110 млн грн) в Харьковской и Днепропетровской областях.

Третий электронный нефтегазовый аукцион состоится 18 июня 2019 года.

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с ним, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

Экспериментальный проект, целью которого является проверка эффективности открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами, продлится до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонедр должна предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.

Напомним:

6 марта в Украине прошли сразу 3 уникальные аукциона в электронной торговой системе ProZorro.Продажи. Впервые они касались прав на недропользование.

Рост стоимости лотов составил около 96 млн от объявленной стоимости, это более чем в 3 раза - от 45 млн грн до 141 млн грн. За один из лотов велась особенно серьезная борьба: победитель среди 4-х участников аукциона заплатил цену, на 479% больше от объявленной стоимости прав на пользование участком.

13 марта главу Госгеонедр Олега Кирилюка, который выдавал лицензии Фуксу, лишили приставки и. о.