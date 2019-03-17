Минфин приостановил запрет городам размещать средства на депозитах
Правительство приостановило запрет местным бюджетам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитах до 2020 года.
Об этом сообщил заместитель министра финансов Василий Шкураков, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы не запрещали никаких размещений средств общего фонда местных бюджетов - мы приостановили действие этого постановления буквально на этот год, чтобы местные бюджеты переориентировались", – сказал Шкураков.
Замминистра также уточнил, что местные бюджеты в текущем году разместили около 5 млрд грн в ОВГЗ.
"Очень большой интерес у местных громад к ОВГЗ. И Львов, и даже Борисполь, Мариуполь, Днепр интересуются этим инструментом. Они обратились за разъяснениями, как это работает, и сегодня банки, государственные в том числе, внедряют некоторые механизмы и сотрудничают с местными громадами, чтобы искать лучшие возможности для размещения таких ресурсов", – пояснил он.
Как сообщалось, Кабмин 23 января запретил местным бюджетам размешать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах.
Запрет Минфина вызвал жесткую критику со стороны представителей местных органов власти.
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