"Укргазвыдобування" заказало у Пинчука трубы еще на 2 миллиарда

АО "Укргазвыдобування" 4 декабря и 11 марта по результатам тендера заключило шесть соглашений о поставке труб на 2,1 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", пишут "Наші гроші".

ООО "Интерпайп Украина" Виктора Пинчука за 31250 т труб производства ОАО "Интерпайп НТЗ" того же Пинчука получит 93% всех средств, а именно 1,95 млрд грн.

От основания "Прозорро" в 2016 году "Интерпайп" Пинчука получил подряды "Укргазвыдобування" на 12,88 млрд грн. Это 83% от всех сделок "Укргазвыдобування" со всеми поставщиками труб по коду CPV 44160000-9 в этот период на 15,50 млрд грн.

Напомним, первый заместитель председателя правления ОАО "Укргазвыдобування" Александр Романюк фигурирует в уголовном производстве Генпрокуратуры относительно противоправной деятельности при закупках. Ранее Романюк был советником гендиректора группы Виктора Пинчука "East One".

По данным следствия, при поддержке и путем материальной заинтересованности Александр Романюк и должностные лица комитета конкурсных торгов "Укргазвыдобування" создавали искусственные условия для победы в тендере ООО "Интерпайп Украина".

Уволенный в 2017 году директор по закупкам "Укргазвыдобування" Андрей Токарь впоследствии устроился руководителем одного из департаментов "Интерпайп".