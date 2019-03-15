Борьба с очередями: откроется еще один пункт пропуска на границе с Венгрией

На украинско-венгерской границе в этом году откроется еще один международный пункт пропуска —Большая Паладь-Надьгодош.

Его открытие на совете регионального развития Закарпатской области в пятницу анонсировал президент Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"В этом году мы ожидаем открытия еще одного международного пункта пропуска — Большая Паладь-Надьгодош на украинско-венгерской границе", — сказал президент.

Также глава государства выразил надежду на открытие пункта пропуска и возле села Дыйда, что поможет оптимизировать автотранспортные потоки между Украиной и странами Евросоюза.

Президент также акцентировал на необходимости реализации проекта объездной дороги вокруг г. Берегово. Эта дорога соединит венгерский автобан М-3 с украинской трассой Киев-Чоп.

Как известно, украинские таможни на сегодняшний день имеют небольшую пропускную способность.

Ранее в статье ЭП "Время инноваций на таможне наступило" мы писали о том, что очереди, как правило, возникают на конкретных пунктах. Например, на границе с Польшей — это Ягодин, Рава-Русская, Краковец и Медика/Шегини. Там пропускают примерно 77% от всего количества авто.

Как рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, одна из причин возникновения очередей на границе заключается в том, что большинство пунктов пропуска построено десятки лет назад. А тогда значительно меньшее количество людей выезжало за границу.

По ее словам, чтобы увеличить пропускную способность пунктов, нужно развивать инфраструктуру — увеличивать количество пунктов на таможнях и их пропускную способность.