"Киевстар" выиграл тендер "Метинвеста"

Крупнейший оператор связи "Киевстар" победил в тендере по отбору оператора мобильной связи для обслуживания крупнейшей в стране горно-металлургической группы "Метинвест".

Об этом со ссылкой на пресс-релиз "Киевстара" сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что тендер инициировала дирекция по логистике и закупкам ООО "Метинвест Холдинг" и ООО "Метинвест Диджитал".

В рамках подписанного соглашения "Киевстар" предоставит сотрудникам группы "Метинвест" "мобильную связь высокого качества, а также связанные с ней услуги".

Также по условиям соглашения предусмотрено "сотрудничество в проектах цифровой модернизации предприятий и создание высокотехнологичных условий для эффективной работы бизнеса".

Соглашение также фиксирует на 5 лет прозрачное ценообразование и гибкие оптимальные тарифные планы. Это позволит "минимизировать затраты на связь как в Украине, так и за рубежом", отметили в "Метинвесте".

В компании добавили, что длительное сотрудничество с "Киевстар" позволит "Метинвесту" "построить надежные каналы для создания платформы цифровых решений для бизнеса и существенно повысить уровень сервиса предоставления мобильной связи сотрудникам группы".

В "Киевстаре" в свою очередь отметили, что сотрудничество компаний является долгосрочным стратегическим проектом.

"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи, в том числе для 3G и 4G связи для 26,4 млн абонентов. Акционеры "Киевстар" – международная Группа VEON Ltd, акции которой находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Чистый доход "Киевстар" в 2018 году составил 18,7 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. При этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%.

"Метинвест" – международная горно-металлургическая группа компаний. В ее структуру входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. За 9 месяцев 2018 года группа получила 9,06 млрд долл, рентабельность по EBITDA составляет 22%.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания Группы "Метинвест".

Напомним, в Украине готовят очередной тендер на внедрение 4G.