В Украине хотят озеленить трамвайные пути

Минрегион рассматривает предложение об обустройстве на путях движения трамваев зеленых насаждений, так называемых "зеленых путей".

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.

По словам Парцхаладзе, газон на трамвайных рельсах будет способствовать улучшению экологического и эстетического состояния городов и препятствовать заезду на них другого транспорта, например, частных автомобилей.

"До сих пор у нас есть такие умники, которые не пренебрегают возможностью прокатиться трамвайными путями, не задумываясь о том, какие опасные последствия может иметь такая езда. В Европе уже давно придумали способ, как с этим бороться и при этом обеспечить эстетичный вид и повышать экологическое состояние городов. Это "зеленые пути" трамваев. То есть когда пути трамвайного движения озеленены как клумбы", - говорится в сообщении.

"Выглядит это очень красиво и несет только пользу для городов. И глаз рядовых граждан радуется этой зелени. Почему бы не делать так и в Украине?", – отметил Парцхаладзе.

По словам чиновника, подобная практика существует во многих городах Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и других стран Европы.

"Они начали появляться здесь еще в 80-х годах прошлого века, чтобы вернуть зеленые зоны в городское пространство. Такие "зеленые пути" – неотъемлемая часть городской инфраструктуры Барселоны, Страсбурга, Варшавы, Милана и других европейских городов. И мы можем также заимствовать этот опыт", – добавил замминистра.

Как сообщалось, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.

Экономическая правда