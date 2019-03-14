Кременчугскую ГЭС реконструируют за 1,2 миллиарда гривень

Контракт на реконструкцию Кременчугской гидроэлектростанции подписали гендиректор харьковского АО "Турбоатом" Виктор Субботин и гендиректор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Об этом сообщает Интерфакс-Украины.

Общая стоимость контракта — более 1,2 млрд грн. Срок его выполнения — 3,5 года.

"Предметом контракта является реконструкция двух турбин и двух генераторов гидроагрегатов ст.№№ 4, 5 Кременчугской ГЭС, включая проектирование, изготовление, поставку оборудования, выполнение демонтажно-монтажных работ и услуг инжинирингового сопровождения", — сообщает пресс-служба "Турбоатома" в четверг.

Ожидается, что реконструкция ГЭС позволит повысить ее эксплуатационную надежность и продлить срок эксплуатации указанных гидроагрегатов Кременчугской ГЭС на 40 лет.

Также это позволит увеличить коэффициент полезного действия и мощность агрегатов при максимальном напоре на 5,6 МВт (2,8 МВт х 2). Кроме того, расширится диапазон регулирования мощности агрегатов.

Помимо этого, в рамках контракта с "Укргидроэнерго" Субботин подписал также контракт с и. о. директора харьковского ГП "Электротяжмаш" Дмитрием Костюком. В рамках этого контракта планируется проектирование, изготовление и поставка двух гидрогенераторов на Кременчугскую ГЭС. Сумма сделки составила 470 млн грн.

Кременчугская гидроэлектростанция на Днепре расположенна в городе Светловодск (Кировоградская обл.). Она является третьей ступенью каскада гидроэлектростанций на Днепре. В эксплуатации с 1959 года.

Как сообщалось, четыре украинских города — Каменец-Подольский, Чертков, Житомир и Львов — планируют полностью перейти на "зеленую" энергетику к 2050 году.