Ryanair запустит еще один рейс из Киева в Польшу

Ryanair открыл продажи на еще один маршрут из Киева в Польшу — в город Катовице, полеты по которому начнут выполняться с 30 октября 2019 года.

Об этом сообщает Avianews.

Согласно опубликованному расписанию, рейсы запланированы с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылеты из Катовице в 07:00, вылеты из киевского аэропорта Борисполь — в 11:15.

Минимальная цена авиабилета в одну сторону на момент публикации материала составляла 28 евро с учетом перевозки только небольшого предмета ручной клади.

Новый маршрут Ryanair дублирует существующий маршрут Wizz Air Киев-Катовице, который в начале 2009 года стал одним из первых международных направлений Wizz Air из Украины.

Согласно данным из системы бронирования, рейсы Киев-Катовице будет выполнять польская дочка Ryanair — Ryanair Sun, которая специализируется на чартерах и будет переименована в Buzz осенью 2019 года.

Напомним:

Лоукостер Ryanair анонсировал начало полетов из Киева в столицу Испании Мадрид с октября 2019 года.

Ryanair с октября откроет четыре новых рейса из Украины в Германию.