В Сомали запретили полеты самолетов "Антонов"

Правительство Сомали запретило полеты четырех типов самолетов марки "Антонов" в воздушном пространстве страны по соображениям безопасности.

Об этом пишет "Голос Америки".

Управление гражданской авиации Сомали заявило, что самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-32 и Ан-12 не смогут работать в сомалийском воздушном пространстве после 15 марта.

Официальные лица утверждают, что никаких инцидентов с построенными в годы Советского Союза самолетами не было, но были "опасные ситуации".

Изначально УГАС требовало, чтобы операторы авиаперевозок прекратили полеты к 28 февраля. Затем этот срок был продлен до 15 марта.

В письме говорится, что у самолетов "Антонов" нет уполномоченных центров технического обслуживания в Восточной Африке, где их можно было бы ремонтировать.