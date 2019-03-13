МАУ не отказывается от покупки самолетов Boeing 737 MAX

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" в 2019 году пополнит свой парк печально известными самолетами Boeing 737 MAX, один из которых недавно разбился в Эфиопии.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Авиакомпания МАУ заинтересована в пополнении парка современными типами воздушных судов. Сейчас во флоте МАУ самолетов Boeing 737 MAX нет, но на 2019 запланирована поставка трех самолетов этой модели", — говорится в сообщении.

В то же время в компании утверждают, что приоритетом номер один для них "всегда была и остается безопасность наших пассажиров на борту".

И добавляют, что сейчас компания ведет активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX и внимательно следит за ходом расследования катастрофы рейса ET302.

"К коммерческой эксплуатации самолет будет допущен только тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет соответствует всем требованиям безопасности, и получены разрешения на его полеты со стороны авиационных властей как минимум США, ЕС и Украины", — резюмировали в МАУ.

Напомним:

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Перед этим о запрете полетов этих самолетов объявила Великобритания, а позже Германия, Франции, Ирландия и еще ряд европейских стран.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.