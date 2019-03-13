В этом году вводим частную тягу на железной дороге — Омелян

В этом году в Украине в экспериментальном режиме вводится частная тяга на железной дороге, что, среди прочего, позволит решить "застарелые проблемы с перевозкой аграрной продукции".

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян 12 марта во время расширенного совещания с аграриями Киевщины.

По словам министра, одна из важнейших отраслей национальной экономики — аграрная сфера — страдает от пробелов с логистикой. Поэтому введение частной тяги вместе с поставкой новых локомотивов (в середине марта Украина получит еще 8 тепловозов General Electric) позволят "постепенно обеспечить железную дорогу тягой".

"Почти 40% валюты, которая входит в Украину, — валюта от агропромышленного комплекса. На европейском рынке работает более 700 украинских компаний. Показатели первых месяцев 2019 года свидетельствуют о росте экспорта продукции АПК", — отметил Омелян.

Напомним, еще несколько лет назад бывший глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский (занимал эту должность в 2014-2016 годах) отмечал, что в "Укрзализныце" подход к частной тяге — осторожный. А учитывая техническое состояние тяги в УЗ и необходимости ее обновления, "ни УЗ, ни Украина не смогут найти столько денег, чтобы заменить тягу". Как он тогда заявил, речь шла о сотне миллионов долларов.