В США не хотят зависимости своих союзников от российского газа

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от российского газа.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, нефтяной и газовый экспортный бум США позволяет Вашингтону удовлетворять потребности европейцев в энергии, чем уже занимаются геополитические конкуренты Соединенных Штатов.

Помпео отметил, что США следует поощрять партнеров покупать энергоносители у них, наказывая при этом недобросовестных поставщиков.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские партнеры подсели на российский газ через проект "Северный поток-2", так же как и мы сами больше не хотим зависимости от поставок венесуэльской нефти" - заявления госсекретарь США.

Как сообщалось, США готовятся наложить санкции на компании ЕС, которые софинансируют российский трубопровод "Северный поток-2", а также компании, участвующие в прокладке труб в Балтийском море.

Европейская правда