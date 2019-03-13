В США не хотят зависимости своих союзников от российского газа
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от российского газа.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, нефтяной и газовый экспортный бум США позволяет Вашингтону удовлетворять потребности европейцев в энергии, чем уже занимаются геополитические конкуренты Соединенных Штатов.
Помпео отметил, что США следует поощрять партнеров покупать энергоносители у них, наказывая при этом недобросовестных поставщиков.
"Мы не хотим, чтобы наши европейские партнеры подсели на российский газ через проект "Северный поток-2", так же как и мы сами больше не хотим зависимости от поставок венесуэльской нефти" - заявления госсекретарь США.
Как сообщалось, США готовятся наложить санкции на компании ЕС, которые софинансируют российский трубопровод "Северный поток-2", а также компании, участвующие в прокладке труб в Балтийском море.
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