Главу Госгеонедр, который выдавал лицензии Фуксу, лишили приставки и. о.

Олег Кирилюк Фото facebook.com/geonadra.gov.ua

Конкурс на должность главы Государственной службы геологии и недр Украины выиграл Олег Кирилюк, который последние полтора года был временным исполняющим обязанности главы Госгеонедр.

Об этом сообщается на странице службы в Facebook.

Кирилюка отобрала 12 марта комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая действует при Национальном агентстве по вопросам государственной службы Украины. Предложение комиссии должно быть утверждено премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В ходе собеседования Кирилюк рассказал о будущих планах на посту главы Госгеонедр.

Он отметил, что планирует ввести электронную процедуру прохождения заявок от недропользователей, что позволит им оперативно и прозрачно отслеживать свое предложение.

"В первую очередь, это открытие поступления заявлений. По моему мнению, пакеты документов должны заходить в электронном виде, регистрироваться, и недропользователь должен видеть все этапы движения - от даты регистрации в Госгеонедрах и дальше, где она находится - в облсовете, в Минприроды, в райсовете, в сельсовете, включая согласование координат в Геоинформ" , - рассказал Кирилюк.

Он сообщил, что служба уже подготовила для будущих аукционов ряд новых нефтегазовых участков.

"На сегодня мы подготовили для проведения аукционов более 30 нефтегазовых участков и около 30 участков с другими полезными ископаемыми. Среди таких ископаемых - янтарь, цветные металлы, графит - все то, что пользуется огромным спросом не только в Украине, но и во всем мире, это то, что относится к материалам критического сырья", - сказал он, добавив, что в этом году на аукционы будут выставлены более 30 тыс квадратных километров недр для добычи углеводородов.

В Госгеонедрах напомнили, что за последний год система продажи лицензий была переведена на платформу "Прозорро", ведомство открыло электронную карту полезных ископаемых Украины, а иностранные компании были допущены к добыче углеводородов.

6 марта в Украине прошли сразу 3 уникальные аукциона в электронной торговой системе ProZorro.Продажи. Впервые они касались прав на недропользование.

Рост стоимости лотов составил около 96 млн от объявленной стоимости, это более чем в 3 раза - от 45 млн грн до 141 млн грн. За один из лотов велась особенно серьезная борьба: победитель среди 4-х участников аукциона заплатил цену, на 479% больше от объявленной стоимости прав на пользование участком.

Как сообщалось ранее, за время его руководства Кирилюка Госгеонедр выдало 16 лицензий на добычу газа на Полтавщине скандальной компании "Голден Деррик", которую связывают с бизнесменом Павлом Фуксом. Сам бизнесмен неоднократно опровергал свое отношение к указанной компании.

До недавнего времени Павел Фукс был российским бизнесменом и известным московским застройщиком. Сейчас он ведет бизнес в Украине. Фукс известный скупкой токсичных активов в окружение Виктора Януковича.

В сентябре-2018 Государственная аудиторская служба по результатам проверки деятельности Госгеонедра с 2015 по 2017 годы пришла к выводу, что разрешения на добычу газа компании российского олигарха Фукса были выданы незаконно.

12 февраля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Государственной службе геологии и недр Украины "из-за теневых схем выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, организованной ее руководством".

Экономическая правда