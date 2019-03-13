МАУ получила первый самолет нового типа

Фото: МАУ

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" пополнила флот среднемагистральным узкофюзеляжным самолетом Embraer-195, который начнет летать уже в марте.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Воздушное судно получило регистрационный номер UR-EMG и стало шестым самолетом бренда Embraer в парке МАУ.

"Самолет емкостью 116 кресел имеет традиционную двуклассную компоновку салона – салоны бизнес- и экономического класса. Пассажиры смогут пользоваться преимуществами продукта премиум-эконом класса на среднемагистральных и внутренних рейсах авиакомпании. Воздушное судно будет эксплуатироваться по ближнемагистральной и региональной сети МАУ", — отметили в компании.

Как отметили в МАУ, этот самолет — первое поступление в рамках программы реинжиниринга флота компании в 2019 году. Он заменит самолеты Boeing-737 "классического поколения", полностью выведенные из флота компании в конце прошлого года. В текущем году авиаперевозчик также планирует получить и второй Embraer 195.

"Такая замена будет особенно актуальна на внутренних рейсах, поскольку не все региональные аэропорты Украины на данный момент способны принимать более тяжелые и пассажироемкие самолеты Boeing 737-800 "нового поколения", — резюмировали в МАУ.

Напомним, ранее МАУ назвала завышенными цены на украинские самолеты. В частности, речь шла о самолетах ГП "Антонов" семейства Ан 148/158.

В госпредприятии в ответ заявили, что их модели имеют конкурентные рыночные характеристики по сравнению с зарубежными аналогами в своем классе — бразильской Embraer и канадской Bombardier.