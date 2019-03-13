Nissan прекратит продажи Infinity в Европе

Японский автоконцерн Nissan прекратит продажи автомобилей марки Infinity в Западной Европе к июню 2020 года, активизировав продажи на рынках США и Китая.

Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении компании, сообщает ТАСС.

Как подчеркивается в заявлении, производство этих автомобилей на заводе в британском городе Сандерленд планируется прекратить к концу текущего года.

На линии сборки Infinity работают 250 человек, тогда как на всем заводе Nissan в Сандерленде насчитывается 7 тыс. рабочих. Nissan обещала сделать все возможное, чтобы попадающие под сокращение смогли сохранить свои рабочие места.

В Nissan подчеркивают, что решение прекратить продажи Infinity в Западной Европе связано с острой конкуренцией на европейском авторынке. В то же время компания рассчитывает активизировать продажи на рынках США и Китая.

Напомним, что впервые за пять лет в Европе снизились продажи автомобилей. В частности, ухудшил свои показатели и автоконцерн Nissan.