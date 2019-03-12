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NVIDIA покупает производителя чипов с офисом в Киеве

Вторник, 12 марта 2019, 20:46
 

Американская компания NVIDIA заявила о намерении купить израильского производителя чипов и сетевого оборудования Mellanox за 6,9 миллиарда долларов или 125 долларов в пересчете на одну акцию.

Об этом сообщает AIN.ua.

Цена сделки, которую планируют завершить до конца 2019 года, примерно на 1 млрд долларов больше, чем биржевая стоимость Mellanox на момент анонса.

У Mellanox есть R&D-офис в Украине, насчитывающий до 80 специалистов. Компания открыла его в 2017 году в БЦ "Леонардо" после успешной работы с несколькими украинскими партнерами.

Ранее в СМИ появлялась информация о соперничестве между NVIDIA, Intel и Microsoft — каждая из этих компаний претендовала на поглощение Mellanox.

Благодаря новой сделке NVIDIA сможет лучше конкурировать на рынке серверов, на долю которого приходится около трети продаж.

Ранее Nvidia и Mellanox уже сотрудничали в области суперкомпьютеров. Компании совместно занимались созданием двух мощнейших суперкомпьютеров современности, американских Sierra и Summit, которые использует Департамент энергетики США.

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