Укргазбанк продал корпус завода "Арсенал"

АБ "Укргазбанк" продал через OpenMarket (государственное предприятие "СЕТАМ") корпус № 4 завода "Арсенал" в центре столицы на улице Московской, 8 почти за полмиллиарда гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргазбанка.

На торги были выставлены часть легендарного завода (37957 кв. м) и земельный участок (1,36 га). Их продали за 563 млн 698 тыс. 752 грн.

По словам генерального директора "СЕТАМ" Виктора Вишнева, таким образом OpenMarket установил очередной рекорд, продав самый дорогой лот. Он добавил, что актив был продан без снижения цены.

"Здание и участок расположены в историческом центре столицы, поэтому это очень выгодная и удачная инвестиция для нового владельца", — подчеркнул Вишнев.

Напомним, в конце февраля "Укргазбанк" продал бизнес-центр в Киеве за 180 млн грн.

Госпредприятие "СЕТАМ" позволяет реализовывать имущество через интернет. Система работает на всей территории Украины с 2014 года.