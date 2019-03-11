В Запорожье почти достроили новый терминал аэропорта

В аэропорту Запорожье близится к завершению строительство нового пассажирского терминала.

Об этом со ссылкой на аэропорт сообщает ЦТС.

"По состоянию на конец февраля строители выполнили более 80% необходимых работ", — говорится в сообщении.

На этот момент полностью возведен каркас терминала и закончены работы по настилу кровли, а также остеклен фасад. Монтируется внутреннее оборудование и коммуникации.

Новый терминал площадью 12 тыс. кв. м сможет обслуживать до 400 пассажиров в час: 250 на международных рейсах, 150 — на внутренних.

Его планируют открыть в этом году.

Как сообщалось, в Украине впервые со времен независимости построят аэропорт. Он разместится у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей — возле поселка Соленое.