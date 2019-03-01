ДТЭК Ахметова планирует добывать газ с глубины 7 километров

Компания ДТЭК Нефтегаз намерена запустить в Украине добычу газа с глубины 7 километров.

Об этом сообщил генеральный директор компании ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров на Ukrainian Energy Forum-2019 в Киеве, передает пресс-служба компании.

"Наша цель — переход на новые глубинные горизонты более 7 тысяч метров, где до нас еще никто не добывал газ в Украине", — сказал Щуров.

По его словам, за последний год существенно стабилизировалась регуляторная среда и фискальная политика государства по отношению к газодобывающим компаниям, и сегодня необходимо сделать приоритетным вопросом определение возможностей в наращивании объемов добычи.

"За 4 года наша компания увеличила добычу газа более чем в 3 раза — с 500 млн кубометров до более 1,6 млрд кубометров газа. Мы уверены, что такой эффект можно масштабировать на всю отрасль", — отметил Щуров.

ДТЭК Нефтегаз - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, "ДТЭК Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа с 1,6 млрд кубометров в 2018 году до 2 млрд кубометров в 2022 году.