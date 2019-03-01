В течение весны безналичная и наличная субсидии будут действовать параллельно

Правительство в течение трех месяцев будет изучать преимущества наличной и безналичной формы монетизированных субсидий.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Укринформ.

"В течение марта, апреля и мая текущего года две системы выплаты субсидий в денежной форме - безналичная и наличная - функционировать параллельно, что позволит объективно оценить преимущества каждой из них", - сказал Рева.

Он также отметил, что правительство по результатам функционирования этих систем ожидает принять "взвешенное решение о подального использования указанных механизмов в будущем".

В госбюджете на 2019 года на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми средствами".

Напомним, по состоянию на 20 февраля 2019 года субсидию наличными получают 3,378 млн домохозяйств, ее средний размер составляет 1,681 тысяч гривень.