Гривня на межбанке еще немного выросла
Пятница, 1 марта 2019, 17:45
28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,82 - 26,85 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,82 - 26,85 гривни;
Евро - 30,57 - 30,59 гривни;
Российский рубль - 0,4077 - 0,4084 гривни.
Напоминаем:
1 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,89 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 1 марта на уровне 26,85 гривни.
Экономическая правда
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