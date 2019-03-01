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Гривня на межбанке еще немного выросла

Пятница, 1 марта 2019, 17:45
 

28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,82 - 26,85 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,82 - 26,85 гривни;

Евро - 30,57 - 30,59 гривни;

Российский рубль - 0,4077 - 0,4084 гривни.

Напоминаем:

1 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,89 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 1 марта на уровне 26,85 гривни.

Экономическая правда

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