Гривня на межбанке еще немного выросла

43 ученика в одном классе не предел: почему в Киеве строят дома, а школы остаются на бумаге Школы и детские сады Киева много лет назад превысили допустимые законом по наполняемости. Проблема не только не решается, но и из года в год катастрофическими темпами набирает обороты.

Электростанция в складчину. Как жители Славутича смогут зарабатывать на "зеленом" тарифе В небольшом городе создали первый в Украине энергетический кооператив, участники которого, инвестировав в проект лишь 500 долл, могут стать совладельцами электростанций. (укр)