Депутат БПП: из Приватбанка на счета "Квартала 95" вывели 41 миллион долларов

Владимир Зеленский ФОТО ЭЛЬДАР САРАХМАН

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявляет, что 41 миллион долларов из "Приватбанка" во времена Игоря Коломойского вывели на счета студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

"Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как 41 млн $ средств вкладчиков ПриватБанка были выведены на счета комиков "Квартала 95" через кредитование связанных с Коломойский компаний", – пишет он в Facebook.

Арьев не называет источники, но подает номера контрактов и даты банковских трансферов.

По его словам, "произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которую расследовал Kroll после вывода Коломойским и компанией 6 миллиардов долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами" .

"В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям "Реализ Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским", – пишет нардеп.

"Руководителем "Укртранснафта" в то время является Александр Лазорко – руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещению на хранении на заводах группы "Приват", – отмечает он.

"В течение нескольких дней 38,2 млн долларов США были выведены из Укртранснафты на счета компании Transit SA в Кипрском филиале Банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса ( 25%)", – заявляет Арьев.

"Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированных на лиц, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ оседает на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника", – утверждает он.

По словам нардепа БПП, это – еще один представитель номинальных собственников, который "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре. Также, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК "Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы Приват.

"Замаскировав движение средств через оффшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского", – заявляет соратник Порошенко.

Далее, по его данным, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.

В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц:

Dr. Robert Walz (DE)

Pinehill Investment Holdings Inc.

Lacront Unitrade Llp (Uk)

Piper Smith Watton Llp (Uk)

Candlewood Investments Limited

Triapos Limited, Cyprus

SHSN Limited, Belize

Atrazon Limited LTD, Cyprus

Maintrade Limited, Seychelles

Panevest End Co S.A., Panama

Aldorante Limited, Cyprus

Film Heritage Lnc, Belize

"Все средства выводились с похожим назначением платежей "оплата" или "предоплата за услуги по контрактам". Также, согласно одному из назначений, 1,3 млн € были направлены на покупку недвижимости", – заявляет Арьев.

Он подчеркивает, что "все компании зарегистрированы в оффшорных зонах".

"Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. 41 млн $ выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского", – заявляет Арьев.

Накануне он писал, что с 8 октября 2012 года проекты Студии Квартал-95 переместились с "Интера" на канал "1+1".

"Через месяц Приватбанк выдает компании "Укртатнафта", которая находилась под контролем Коломойского, кредит на 10 миллионов долларов", – заявлял Арьев.

"Один день – и средства получает компания Transit SA. Она зарегистрирована в Швейцарии на имена владельцев Привата Коломойского и Боголюбова, а также Игоря Суркиса. После этого деньги делают головокружительные виражи по миру. Для маскировки эти миллионы прогоняют через счета кипрского Приватбанка", – добавлял он.

"В итоге более 6 миллионов долларов оказываются на счетах одной кипрской компании. Она называется Green Family Ltd (Зеленая семья с ограниченной ответственностью, в переводе)", – утверждал нардеп.

"Теперь вы знаете и о другой, большей сумме. Это не на корпоративе у Суркиса за 100 тысяч необлагаемых налогом долларов выступить. Тут все интереснее", – пишет Арьев.

Напомним, ранее в различных юрлицах журналисты насчитали у артиста 17 бизнес-партнеров.

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Украинская правда